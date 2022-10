CAPS Infantil promoverá atividades recreativas para crianças e adolescentes no Ginásio Pedro Ciarlini

O Centro de Atendimento Psicossocial da Infância e Adolescência (CAPSi) vai realizar nesta quinta-feira (20) atividades alusivas ao Dia das Crianças direcionadas a crianças e adolescentes assistidos pelo equipamento. A ação acontecerá no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini, a partir das 14 horas.

O evento contará com atividades recreativas, brincadeiras, distribuição de lanches, pula-pula, entre outras para trazer uma tarde de descontração e alegria. As atividades serão conduzidas pelos profissionais do CAPSi e seus estagiários

“A importância desse momento é homenagear nossas crianças no mês tão significativo para elas, valorizando a coletividade e suas formas de existência. Por isso, a gente deseja proporcionar não só um momento de diversão, mas também fortalecer vínculos, proporcionando um espaço de socialização e acolhimento”, disse Érika Vanessa Silva Santos, diretora do CAPSi.

A estimativa é que oitenta crianças compareçam para esta atividade. O Capsi tem aproximadamente 270 crianças e adolescentes sendo atendidas atualmente.

Assecom