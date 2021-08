Cantora mossoroense Bia Gurgel encara segunda fase do The Voice Kids no próximo domingo (08)

A cantora mossoroense Bia Gurgel enfrentará no próximo domingo (08) a sua segunda batalha musical no programa The Voice Kids, da Rede Globo de Televisão. No primeiro desafio, às cegas, a filha da cantora Katharina Gurgel e bisneta da rainha do rádio Glorinha Oliveira, encantou os três jurados ao interpretar a música “Como Nossos Pais”, do cearense Belchior.

Bia escolheu integrar o time do cantor, compositor e multi-instrumentalista Carlinhos Brown, e no programa deste domingo, defenderá a sua permanência interpretando “Garota de Ipanema”, mais um clássico da Música Popular Brasileira, composição de Antonio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes.

O programa The Voice Kids vai ao ar por volta das 14h20min.