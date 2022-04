Canindé Queiroz morre aos 79 anos

O jornalista Canindé Queiroz morreu, na madrugada desta quarta-feira, 7 de abril, aos 79 anos de idade. Canindé sofria há alguns anos com problemas de saúde e estava internado, desde a última terça-feira, 5, no Hospital Wilson Rosado, em Mossoró, em decorrência de uma infecção.

O fundador da o extinto Jornal Gazeta do Oeste, Canindé Queiroz marcou uma geração de jornalistas e deixa seu legado na imprensa mossoroense e potiguar. O jornalista deixa a esposa, Maria Emília, que administrou a Gazeta por alguns anos, seis filhos e nove netos.

Canindé Queiroz representa um marco para o jornalismo mossoroense, inspirando uma geração de profissionais que aprenderam com o trabalho dele. Devido ao seu legado, o jornalista foi objeto de estudos de trabalhos universitários, que registraram a sua história, desde a criação até a sua aposentadoria em decorrência dos problemas de saúde.

O jornal Gazeta do Oeste foi fundado em 31 de abril de 1977. Muitos jornalistas mossoroenses intitulavam Canindé Queiroz como polêmico e icônico, além de ser uma figura de bastante influência na cidade. Por muitos anos, a sua sala foi um ponto de visita obrigatório de políticos, economistas e pessoas influentes do estado e do país.