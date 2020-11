Candidatos inovam em material publicitário buscando novas tecnologias e conscientização quanto ao meio ambiente

No mundo de hoje, em que potentes tecnologias estão em nossas mãos, bolsos e mochilas, e principalmente em 2020, em que uma pandemia reconfigurou a forma como nos comunicamos e interagimos com as pessoas, com os grupos e em sociedade, já não se pode mais ignorar o poder dos smartphones, tablets e demais dispositivos tecnológicos que vieram para mudar e ficar em nossas vidas.

Campanhas que eram criticadas pelo uso indiscriminado de papel e pela sujeira que deixava pós-eleições, também estão encontrando candidatos que resolveram inovar e conscientizar a população para os cuidados com o meio ambiente.

Marleide Cunha, que concorre ao cargo de vereadora nestas eleições, tornou-se oficialmente a primeira candidata das eleições em Mossoró a usar a tecnologia de Realidade Aumentada (Augmented Reality, em inglês) em seu material gráfico.

A novidade está funcionando nos santinhos (material gráfico em formato pequeno) da candidata que, quando apontado para a câmera do celular para um código de QR Code, o eleitor tem acesso às propostas de campanha e outros materiais utilizados pela candidata.

“Por acreditar que a tecnologia pode ser uma parceira inestimável na condição e na condução das boas políticas que estão reverberando entre a juventude (os nossos futuros adultos) e a sociedade como um todo no século 21, é que resolvemos investir e ajudar a propagar as ideias da Realidade Aumentada”, comenta Thaynara Martins, da equipe de comunicação de Marleide que diz ainda esperar, que esse pioneirismo inspire outras candidaturas, traga mais inovações, ideias e fomente a noção e a certeza de que a tecnologia pode e deve ser uma parceira nas eleições que virão.

Marleide também oficializou uma proposta para plantar uma árvore para cada voto obtido nestas eleições, junto a uma organização internacional.

Outro candidato atento ao prejuízo ambiental causado pelos milhares de santinhos que abarrotam as ruas da cidade nesse período é Pablo Aires. Concorrendo pela primeira vez ao cargo de vereador, preocupou-se em elaborar uma campanha limpa e sustentável.

Seus santinhos foram produzidos à base de papel semente e após a leitura dos informes, podem ser picotados para o plantio, e quando molhados, há fortes chances de nascer um pé de cenoura ou rúcula, matéria prima utilizada para confecção do material.

O candidato tem a causa animal e o meio ambiente como principais bandeiras, por isso parte do seu conteúdo de campanha usa insumos recicláveis. Ele acredita em uma forma diferente de fazer política, não esperou a oportunidade de um mandado para apresentar aos mossoroenses algo novo.

“Poucas campanhas se preocupam com o impacto ambiental que o processo eleitoral gera. Para se ter uma ideia, a cada tonelada de papel, são consumidos aproximadamente 20 árvores e 100 mil litros de água. Agora, multiplique isso pela quantidade de candidato e, mais grave, imagine esse desperdício aplicando à nossa realidade” declara.

Mesmo que os santinhos não sejam plantados, em comparação com os demais, o papel semente decompõe-se mais rapidamente provocando menos dano ambiental.

Além de pensarem em propostas que melhorem a condição de vida da população, é de suma importância que candidatos se conscientizem sobre a responsabilidade ambiental no momento de elaborar seu conteúdo de campanha. Para além do embelezamento e melhorias estruturais na cidade, mantê-la limpa e arborizada devem ser prioridades para aqueles que desejam gerir o município. A população também precisa fazer sua parte, pois manter o ambiente despoluído é um compromisso de todos.