Candidato a prefeito de Natal agride profissionais da imprensa

O candidato a prefeito de Natal, Sérgio Leocádio (PSL), agrediu profissionais do jornal Tribuna do Norte na manhã deste domingo (15) em uma zona eleitoral da capital do Estado.

O candidato, que não vota na referida zona eleitoral, foi abordado pelo repórter Ícaro Carvalho para uma entrevista. Além da recusa em falar com o jornalista, o candidato ainda arrebatou o seu aparelho telefônico. O repórter fotográfico Magnus Nascimento também foi insultado com dedo no rosto por Sérgio Leocádio e ambos os profissionais foram xingados por acompanhantes do político, um deles com uma algema pendurada no pescoço.

O candidato alegou que o jornal teria favorecido outros candidatos durante o período de campanha. A Tribuna do Norte desmente as acusações.