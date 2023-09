Cana-de-açúcar, melão e banana representam mais de 60% da produção agrícola no RN

Em 2022, o valor da produção agrícola no Rio Grande do Norte chegou a R$ 2,8 bilhões, uma alta de 33,2% ante 2021, segundo dados divulgados pela Pesquisa da Produção Agrícola Municipal (PAM), divulgada pelo IBGE. De acordo com a pesquisa, cana-de–açúcar, melão e banana (cacho) são responsáveis por 25,9%, 18,7% e 16,6% do valor total de produção do estado, respectivamente.

Destaque para o aumento no valor de produção da banana e do melão que cresceram 135,4% e 65,3% ante o valor produzido em 2021. O bom desempenho da produção de melão mantém o Rio Grande do Norte na liderança nacional com o maior valor de produção da cultura, posição que ocupa há 14 anos consecutivos.

A área plantada do estado foi de 318 mil hectares, com alta de 7,3%, ou 21,6 mil hectares a mais do que em 2021. Destes, 303.246 hectares foram efetivamente colhidos, o que representa uma perda de apenas 4,6% na produção. Em 2021, a queda da área colhida tinha sido de 15,7%. Nacionalmente, o Rio Grande do Norte ocupa a 20ª posição em quantidade de área plantada e a 19ª em maior valor de produção.

Além do melão, em 2022, o Rio Grande do Norte também se destacou nacionalmente nas produções de melancia e batata-doce, ficando na 3ª e 7ª posição entre os outros estados com maior valor de produção das respectivas culturas.

Já o milho, apesar de ser a segunda cultura que mais utiliza área no estado (60,3 mil hectares), ou seja, quase 20% de toda área plantada do RN, ocupa a última posição em valor de produção local, representando apenas 1,36% do total de valor produzido no estado (38,8 milhões).

O mesmo acontece com a produção de castanha-de-caju e feijão, terceira e quarta posição entre as que mais utilizam área para plantio, com 48,4 mil e 46,5 mil hectares gerando 2,39% e 2,77% do valor de produção do estado, respectivamente.

Fonte: Tribuna do Norte