Campeonato Potiguar: times da final do 1º turno serão conhecidos neste domingo 25

Neste final de semana serão conhecidos os finalistas do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Neste sábado, 24, ABC e Santa Cruz de Natal disputam, no Frasqueirão, uma vaga na grande final. No domingo, 25, o outro aspirante ao título será conhecido: América e Baraúnas, na Arena das Dunas, farão a partida decisiva para quem enfrenta o vencedor do duelo do dia anterior.

No Grupo A, destaque para o América, que somou 14 pontos, em campanha com quatro vitórias e dois empates. Estes contra o Santa Cruz de Natal, na primeira e na última rodada. O clube venceu duas vezes o Potyguar Seridoense – ambos placares 1 a 0 – e também o Globo, com duas goleadas: 7 a 0 na segunda rodada – a maior goleada dos estaduais brasileiros até a última sexta-feira 23 – e 4 a 0 na quinta rodada.

Em segundo na chave, o Santa Cruz de Natal terminou o primeiro turno invicto: foram três vitórias e três empates. O time empatou duas partidas com a equipe alvirrubra e uma com o Globo. O clube ainda derrotou o Globo e duas vezes o Potyguar Seridoense.

Com a melhor campanha do primeiro turno e líder do Grupo B, o ABC finalizou a fase de grupos com seis vitórias e um empate. O Mais Querido venceu o Potiguar de Mossoró duas vezes; goleou o Força e Luz por 6 a 0 na primeira partida e empatou a segunda em 1 a 1; e venceu o Baraúnas duas vezes. Ao todo, foram 16 pontos conquistados.

Outro classificado do Grupo B foi o Baraúnas, que somou nove pontos nas seis partidas: campanha de três vitórias e três derrotas. O time venceu Força e Luz duas vezes e uma vez o Potiguar de Mossoró pelo placar de 2 a 1. Também foi derrotado para o Time Macho uma vez, exatamente pelo mesmo placar.

A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) divulgou as escalas de arbitragem. Para o jogo entre ABC e Santa Cruz, Caio Max Augusto Vieira será o árbitro, Luís Carlos de França e Edilene Freire da Silva os assistentes e Moisés Estevão de Moura Lima o quarto árbitro. Na partida entre América e Baraúnas, o árbitro será José Magno do Nascimento, João Henrique Queiroz da Silva e Débora Rayane Fernandes Martins os assistentes e Alciney Santos de Araújo o quarto árbitro.

De acordo com o regulamento do Campeonato Potiguar, as partidas de semifinal serão disputadas em partida única. O mando de campo é do time de melhor campanha. Avança o vencedor. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.