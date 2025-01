Campeonato Potiguar tem rodada de clássicos no fim de semana

FNF

Clássico-Rei

ABC x América acontecerá no sábado (25) às 16h no Estádio Frasqueirão. O mando de campo Alvinegro foi decidido em sorteio durante Conselho Técnico. O torcedor pode assistir de onde estiver pelas transmissões ao vivo das parceiras do Campeonato Potiguar. A TV Tropical na TV aberta, Canal GOAT transmite no YouTube e a TV FNF entra ao vivo no YouTube para os assinantes do Clube de Membros.

Clássico PotiBa

Potiguar de Mossoró x Baraúnas medem forças no domingo (26) às 16h na Arena das Dunas. A transmissão é na TV FNF para o Clube de Membros. O Plano de Ação da partida foi realizado nesta quinta-feira (23). Os ingressos são vendidos no site da Arena das Dunas e lojas Golmania. No dia da partida, a bilheteria estará aberta a partir das 14h, mesmo horário de abertura dos portões. A bilheteria 1 (Portão T) para a torcida do Baraúnas e Bilheteria 2 (Portão L) para a torcida do Potiguar. A entrada da torcida do Potiguar será pelo Portão G (setor Sudoeste) e a torcida do Baraúnas no Portão A (setor Noroeste).

Completam a rodada Santa Cruz x Força e Luz no sábado às 15h no Nazarenão e Laguna x Globo no domingo às 15h no Frasqueirão.

Após três rodadas, América e ABC empatam com 7 pontos, o Alvirrubro lidera com o critério de cartões amarelos. O América levou dois cartões e a equipe Alvinegra levou três. Em seguida, Potiguar de Mossoró com 6 pontos. Na sequência, Globo, Santa Cruz, Baraúnas e Laguna tem 3 pontos cada, desempatando com número de vitórias e saldo de gols. O Força e Luz tem um ponto conquistado.