Campeonato Potiguar Sub-20 encerra fase de grupos nesta sexta

FNF

O último jogo da primeira fase do Campeonato Potiguar Sub-20 2023 acontece nesta sexta-feira (1º) no Estádio Juvenal Lamartine. Alecrim e Parnamirim se enfrentam no jogo válido pela 4ª rodada do Estadual. A partida foi remarcada em função da viagem do Alecrim para a Copa do Brasil Sub-20. Ambas as equipes não tem mais chances de avançar na competição.

As quartas de finais do Campeonato Potiguar Sub-20 se iniciam no próximo domingo. Atlético Potengi e Globo se enfrentam às 8h30. Às 14h30, o Estrela Potiguar encara o América. Tudo no Juvenal Lamartine.

Na segunda-feira (4), Laguna e ABC duelam no Nazarenão às 15h. Na quarta-feira (6), Potyguar Seridoense e Visão Celeste encerram a rodada às 14h30 no Juvenal Lamartine.

Todos os jogos no Juvenal Lamartine têm transmissão ao vivo no canal da TV FNF no YouTube.