Campeonato Potiguar sub-15 terá dezesseis clubes participantes

A reunião que definiu os detalhes do Campeonato Potiguar Sub-15 2024 aconteceu aconteceu nesta segunda-feira (4) na sede da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol.

Compareceram ao Conselho Técnico os representantes de 16 clubes (confira ao final do texto). A previsão de início do torneio é no final do mês de março, em data a ser confirmada. Os jogos acontecerão aos finais de semana e feriados. As partidas da categoria serão disputadas em dois tempos de 35 minutos cada.

A FNF disponibilizou o Estádio Juvenal Lamartine para os clubes, sem custo. Além do JL, os jogos acontecerão em diversos estádios, indicados pelos clubes como mando de campo. Entre eles, estão a Arena América, Barrettão, Frasqueirão, Pascoal de Lima e Gonzagão.

Sistema de disputa

A forma de disputa será em dois grupos com oito equipes cada que se enfrentarão dentro do seu grupo em jogos apenas de ida. As quatro equipes melhores colocadas em cada grupo avançam para as quartas de final. Não há vantagem, em caso de empate a decisão será nos pênaltis.

Os representantes dos clubes realizaram um sorteio para a definição dos grupos. Confira:

GRUPO A

ABC, Alecrim, Baraúnas, Centenário, Fábrica de Craques, Monte Líbano, Palmeira de Goianinha, QFC

GRUPO B

América, Estrela Potiguar, Globo, Monamy, Natal, Potiguar de Mossoró, Potyguar Seridoense, Santa Cruz de Natal

O departamento técnico da FNF irá publicar em breve o regulamento e tabela de jogos do Campeonato.