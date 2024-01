Campeonato Potiguar: sorteio define confrontos do segundo turno

Os clubes participantes do Campeonato Potiguar 2024 se reuniram na sede da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) na tarde desta terça-feira (30), onde foi realizado um sorteio que definiu os confrontos do segundo turno do Campeonato Potiguar 2024, de acordo com o previsto em regulamento.

Os Grupos A e B permanecem com os mesmos participantes. Nesta fase, os clubes do Grupo A enfrentam os clubes do Grupo B em partidas somente de ida, classificando os dois primeiros colocados de cada grupo para a fase semifinal. A ordem dos clubes foi sorteada pelos seus representantes:

A1 – Globo

A2 – Santa Cruz

A3 – Potyguar Seridoense

A4 – América

B1 – Baraúnas

B2 – ABC

B3 – Potiguar de Mossoró

B4 – Força e Luz

A ordem dos confrontos obedece o previsto em regulamento. Assim, o clube A1 (Globo) enfrentará o B4 ( Força e Luz) na primeira rodada, e assim sucessivamente. A primeira rodada tem previsão para iniciar no dia 2 de março, segundo calendário previamente definido. O Clássico-Rei América x ABC será na 2ª rodada, previsto para os dias 9 ou 10 de março.

Em breve será divulgada a tabela detalhada do segundo turno, com os ajustes que se fizerem necessários.