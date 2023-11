Campeonato Potiguar 2ª divisão: última rodada tem horários alterados

FNF

O Campeonato Potiguar 2ª Divisão terá a última rodada realizada a partir desta quarta-feira (15). Baraúnas e Alecrim iniciam a rodada às 16h no Nogueirão.

Na quinta-feira, Riachuelo e Parnamirim se enfrentarão às 15h no Frasqueirão.

No domingo, o Laguna recebe o Mossoró às 15h no Frasqueirão.

Todos os jogos terão transmissão ao vivo no canal da TV FNF no YouTube.

Ao final da 9ª rodada, a artilharia do Campeonato está empatada. Erivan do Parnamirim e Bisneto do Baraúnas têm 9 gols cada.