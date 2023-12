Campeonato Potiguar 2024 tem datas e estádios definidos

O departamento técnico da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol publicou, nesta quinta-feira (28), as datas e locais dos jogos da primeira fase do Campeonato Potiguar 2024. A competição terá início no próximo dia 10 de janeiro.

Os locais de mando de jogo foram definidos pelos clubes. O ABC jogará no Frasqueirão; o América na Arena América. As equipes mossoroenses, Baraúnas e Potiguar, jogarão no Nogueirão, em Mossoró. O Potyguar Seridoense terá sua casa no Estádio Coronel José Bezerra, em Currais Novos. Já as equipes do Globo, Força e Luz e Santa Cruz disputarão seus jogos no Estádio Barrettão, em Ceará-Mirim.

A primeira fase será iniciada no dia 10 de janeiro com Potiguar e ABC no Nogueirão, e Potyguar e Globo em Currais Novos. No dia 11, o América estreia contra o Santa Cruz na Arena América, e o Baraúnas receberá o Força e Luz no Nogueirão. Os confrontos da primeira rodada foram definidos em sorteio durante o congresso técnico, em outubro.

Segundo o Regulamento Específico do Campeonato Potiguar 2024, na primeira fase, os jogos são de ida e volta dentro de cada grupo. Após seis rodadas, os primeiros colocados de cada grupo avançam à semifinal.

Com a tabela básica de datas e locais, a FNF deve divulgar em breve a tabela detalhada com horários dos jogos.