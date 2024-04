Campeonato Norte-rio-grandense de Futsal Adulto começa nesta sexta-feira

O Campeonato Norte-rio-grandense de Futsal Adulto – Série Ouro terá largada nesta sexta-feira. A competição marca o retorno do América-RN às quadras, além da presença do atual vice-campeão da Copa do Brasil, o Apodi. A primeira rodada tem jogos em oito cidades.

As 16 equipes participantes foram divididas em quatro grupos (confira abaixo). A primeira fase será disputada com jogos de ida e volta, com os times se enfrentando em suas respectivas chaves. Segundo o regulamento, as duas melhores equipes de cada grupo avançam para as quartas de final. A disputa seguirá com confrontos de ida e volta até a final.

Grupos do estadual de futsal

Grupo A: Amarante, Potiguar de Mossoró, Bayern Grossos e Os Gideões

Grupo B: Macau, Cruzeiro de Assú, São Miguel e Siap Golden

Grupo C: Apodi, Ipangaçu, Alto do Rodrigues e Jandaíra

Grupo D: Impacto, Cadet Touros, América-RN e Carnaubais

Jogos da primeira rodada

Sexta-feira (26)

20h30 – Amarante x Os Gideões (São Gonçalo do Amarante)

Sábado (27)

20h30 – Siap Golden x Cruzeiro de Assú (Ginásio DED – Natal)

20h30 – São Miguel x Macau (São Miguel)

20h30 – Apodi x Ipanguaçu (Apodi)

20h30 – Jandaíra x Alto do Rodrigues (Jandaíra)

20h30 – Carnaubais x Impacto (Carnaubais)

Domingo (28)

20h30 – Potiguar de Mossoró x Bayern Grossos (Mossoró)

Quinta-feira (2)

20h30 – Cadet Touros x América-RN (Touros)