Campeonato Feminino chega à final valendo vaga no Brasileiro A3

O Campeonato Potiguar Feminino de Futebol chega à grande decisão com expectativa de uma final disputada e equilibrada. Neste domingo (10), às 8h30, no Estádio Juvenal Lamartine, União e Alecrim decidem o título do Estadual. A equipe campeã garante vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro de 2024.

Na grande decisão, o União chega com 100% de aproveitamento, com 6 vitórias em 6 jogos. O União venceu o Potyguar Seridoense nas semifinais por 5×2. Já o Alecrim busca um título inédito após ter eliminado o ABC nas semifinais na disputa de pênaltis. O time do Alecrim tem quatro vitórias em seis jogos.

O diretor de competições da FNF, Arnóbio Medeiros, lembra que em 2023 a entidade máxima do futebol potiguar mais uma vez fez questão de isentar os clubes de taxas de inscrição, arbitragem e ambulâncias, além de disponibilizar o Juvenal Lamartine. O estádio centenário foi palco de toda a competição e recebeu mais de 120 jogos em 2023.

“Outras praças esportivas foram consultadas para a realização da final, mas estarão indisponíveis nos próximos dias. A previsão do nosso calendário era pra terminar antes de dezembro, mas precisamos adiar o início da competição para permitir a participação de mais clubes”, explica o diretor. Com os seis times, quatro deles na primeira divisão estadual, a competição cumpre os requisitos para ocupar uma vaga no Campeonato Brasileiro.