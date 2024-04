Campeão potiguar receberá R$100 mil pelo título

A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) irá premiar o vencedor do Campeonato Potiguar 2024 com R$ 100 mil. Para o vice-campeão, o prêmio será de R$ 50 mil. Os valores serão destinados ao primeiro e segundo colocados na classificação geral. A premiação está em disputa entre América e Santa Cruz, que nesta quarta-feira (10), entram em campo a partir das 20h, no estádio Barrettão, em jogo que vale o título do segundo turno para o tricolor e da competição para o alvirrubro.

Além da premiação em dinheiro, a FNF irá entregar o troféu (ao campeão) e medalhas (campeão e vice). A festa do campeão já está pronta e poderá ocorrer logo após o jogo no Barrettão – caso o América vença a disputa e conquiste diretamente o Campeonato – ou após a final geral da competição, caso o Santa Cruz vença o jogo desta quarta, conquistando o segundo turno do certame e levando a disputa pelo título de Campeão Potiguar para a grande final.

A premiação em dinheiro se soma às vagas já conquistadas por América e Santa Cruz na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D do Brasileirão em 2025, o que representa, aos dois clubes, uma receita por meio de cotas de participação pagas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de até R$ 3 milhões iniciais (podendo aumentar a medida que os clubem avancem de fase nessas competições).

“Estamos fazendo um esforço para garantir a premiação aos clubes, reconhecendo o mérito das duas equipes. Mas, o mais importante é o que eles já conquistaram em termos de vagas em competições nacionais e o que isso representa financeiramente para esses clubes. Isso mostra a importância do nosso Campeonato”, comentou o presidente da FNF, José Vanildo.