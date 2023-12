Campanha Papai Noel dos Correios é prorrogada até 13 de dezembro no RN

Mais de 6,5 mil cartinhas foram enviadas por crianças de escolas públicas e em situação de vulnerabilidade social e cerca de 400 seguiam disponíveis para adoção até esta quarta (6).

Por g1 RN

06/12/2023 16h12 Atualizado há 4 horas

Cartas recebidas pelos Correios para a campanha — Foto: Reprodução

A Campanha Papai Noel dos Correios, que se encerraria nesta sexta-feira (8), foi prorrogada até o dia 13 de dezembro no Rio Grande do Norte. Com a ampliação do prazo, é possível adotar cartas e também levar os presentes até essa nova data em todo o estado.

As cartas podem ser adotadas pela internet (clique AQUI) ou nas agências dos Correios em: Natal, Ceará-Mirim, Macaíba, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Antônio Martins, Apodi, Assu, Caicó, Currais Novos, Felipe Guerra, Mossoró e Pau dos Ferros.

Ao todo, foram disponibilizadas 6,5 mil cartinhas, que são de alunos da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas da rede pública situadas em áreas de maior fragilidade socioeconômica do estado, além de projetos sociais e de crianças até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com os Correios, até esta quarta-feira (6), havia cerca de 400 cartinhas que ainda aguardavam adoção de um padrinho ou madrinha.

Os Correios esperam atingir a meta de 100% das cartinhas apadrinhadas e fazem um apelo para que os presentes sejam entregues nas agências dentro do prazo da campanha, que agora segue até o dia 13 de dezembro.

“Cada cartinha representa o sonho de uma criança, que desenhou e contou um pouco da sua história aos papais e mamães noeis, na esperança de ter seu pedido atendido”, disse a superintendente estadual dos Correios, Jacqueline Costa.

“Acreditamos no espírito de solidariedade dos potiguares e de todos que abraçam esta campanha para que juntos possamos proporcionar um Natal mais alegre para essas crianças”.

Como adotar uma cartinha

As adoções podem ser feitas on-line, pelo Blog Noel ou nas agências dos Correios de Natal, Ceará-Mirim, Macaíba, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Antônio Martins, Apodi, Assu, Caicó, Currais Novos, Felipe Guerra, Mossoró e Pau dos Ferros.

Na adoção on-line será necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município. Na entrega, as embalagens dos presentes precisam estar identificadas com as informações pedidas pelos Correios no ato da adoção.

Os Correios se encarregam do trabalho logístico de triagem e entrega às escolas ou instituições contempladas.

Também é possível – mesmo sem adotar nenhuma carta – doar brinquedos que são comumente pedidos, como material escolar, boneca, carrinhos, bolas e slimes.

Pessoas jurídicas também podem aderir à campanha entrando em contato com os Correios pelo e-mail [email protected].

História

A campanha Papai Noel dos Correios completa, em 2023, 34 anos. A iniciativa surgiu quando carteiros, que não sabiam o que fazer com as cartas enviadas pelas crianças ao Papai Noel, decidiram atender aos pedidos.

Com o passar do tempo, a empresa criou um programa corporativo para disponibilizar as cartas para adoção por suas empregadas e seus empregados e por toda a sociedade.