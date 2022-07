Campanha “Mossoró Vacina” continua nesta semana imunizando população contra Covid-19 e Influenza

Nesta segunda-feira (25), a equipe de vacinadores da SMS estará em duas ações comemorativas ao Dia do Motorista. Na parte da manhã haverá vacinação contra as doenças na atividade que será realizada no Centro Administrativo da Cidadania Prefeito Alcides Belo. A imunização ocorrerá das 8h às 11h30. Já no período vespertino, a vacinação contra a gripe e o coronavírus ocorrerá no Parque Municipal Maurício de Oliveira. A imunização será das 16h às 18h.

Já durante a semana, o Partage Shopping Mossoró continua com o ponto extra. A vacinação ocorre de segunda a sábado das 10h às 18h. As terças e quartas-feiras a Universidade Potiguar (UnP) também disponibiliza um ponto extra de vacinação. O horário é das 7h30 às 17h. A Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN) realiza a vacinação de segunda a quinta. O horário é das 12h30 às 19h.

Além destes pontos extras, as 47 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nas zonas urbana e rural, também estão com equipes para realizar a vacinação contra a Covid-19 e Influenza.

FINAL DE SEMANA

No último sábado (23), a campanha aplicou 1.527 doses. Deste total, 842 foram de Covid-19 e 685 contra a Influenza.

*Com informações da SECOM/PMM