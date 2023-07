Campanha de vacinação contra meningite no RN entra na última semana

SESAP/ASSECOM

A vacina meningocócica ACWY, que previne a meningite e infecções generalizadas causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y, está disponível para adolescentes de 13 a 19 anos em todos os municípios do Rio Grande do Norte até 31 de julho.

Adolescentes e adultos jovens são os principais responsáveis pela manutenção da circulação da doença na comunidade, por isso a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) emitiu no início deste mês uma Nota Informativa recomendando a todos os municípios do RN que ampliassem a oferta da vacina para esta faixa etária.

A técnica do Programa Estadual de Imunização da Sesap, Iraci Nestor, explica que embora o maior risco de adoecimento para a doença meningocócica seja em crianças menores de um ano de idade, os adolescentes e adultos jovens são os que mais apresentam a bactéria em nasofaringe.

“Por isso chamamos a atenção dos adolescentes para que procurem as unidades básicas de saúde até 31 de julho, para que recebam a dose e garantam a proteção contra a meningite, doença grave e que pode levar à morte”, ressalta ela.

No Brasil, a meningite é considerada uma doença endêmica. Provoca uma infecção nas meninges, membranas que envolvem a medula espinhal e cerebral, podendo causar sequelas e até mesmo a morte. Os principais sintomas são febre, rigidez na nuca, dor de cabeça intensa, vômitos e, em alguns casos, alterações neurológicas. A vacinação é a forma mais eficaz de evitar infecção.