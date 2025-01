Campanha de vacinação contra gripe termina nesta sexta (31); RN tem 58% do público-alvo imunizado

A campanha de vacinação contra a gripe (influenza) encerra nesta sexta-feira (31) no Rio Grande do Norte. A aplicação do imunizante está disponível para toda a população acima de 6 meses de idade.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), o Rio Grande do Norte atingiu, até esta quinta-feira (30), 58% de cobertura vacinal para os grupos prioritários: gestantes, puérperas, idosos, crianças e povos indígenas.

As vacinas contra influenza estão disponíveis nas salas de vacina dos postos de saúde.

A campanha de vacinação começou em março do ano passado para grupos prioritários. Em Natal, por exemplo, a ampliação para população acima dos 6 meses aconteceu em maio. A prorrogação da campanha até janeiro deste ano foi uma recomendação do Ministério da Saúde.

De acordo com a Sesap, 927.984 doses de vacina para influenza foram aplicadas nos 167 municípios potiguares até esta quinta.