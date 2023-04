Campanha de vacinação contra a gripe no RN começa nesta segunda-feira (10)

Começou nesta segunda-feira (10) a campanha de vacinação contra a gripe no Rio Grande do Norte. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), foram distribuídas 200 mil doses da vacina para os 167 municípios do RN. A meta é imunizar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários (veja abaixo a lista dos grupos).