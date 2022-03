Campanha contra Influenza começa na segunda-feira

Inicia na próxima segunda-feira, 04 de abril, a campanha de vacinação contra a Influenza, em Mossoró. A Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) informou que a campanha deste ano vai acontecer em duas etapas. A primeira delas contemplam os trabalhadores da saúde e os idosos e, em seguida, as vacinas serão disponibilizadas para os demais grupos.

Etevaldo de Lima, coordenador do setor de Imunizações do Município, informa que fazem parte do grupo da segunda fase da campanha as crianças, pessoas com doenças crônicas, entre outros. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação estará disponível em todas as 47 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) das zonas urbana e rural de Mossoró, de acordo com os seus respectivos horários de funcionamento.

Etevaldo reforça que no mês de maio também acontecerá em Mossoró a vacinação contra o sarampo, que obedecerá ao esquema semelhante ao da campanha da Influenza, com administração em duas etapas. Primeiro, serão vacinados os profissionais da Saúde e em seguida os demais grupos.

Além das campanhas da Influenza e Sarampo, as UBSs de Mossoró também continuam ofertando a vacinação contra a Covid-19. Está sendo disponibilizada a vacinação para todos os grupos a partir de 5 anos. Além das UBSs, as vacinas contra covid-19 também são ofertados em pontos extras.

Nesta quarta-feira, 30, por exemplo, as vacinas contra covid-19 estão disponíveis até às 18h, na Universidade Potiguar. O Partage Shopping também é ponto extra de vacinação, com funcionamento das 10h às 18h, até essa quinta-feira, 31. Além disso, no Big Bompreço e na Faculdade de Enfermagem da Uern a população também encontra a vacina contra covid-19, nessa quinta-feira, das 8h às 16h.