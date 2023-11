Caminhão-cegonha carregado de carros 0 km pega fogo e motorista fica ferido na BR-304 no RN

Um caminhão-cegonha carregado com veículos novos pegou fogo na BR-304, próximo ao município de Itajá, no Oeste potiguar, na manhã desta quarta-feira (1). O motorista sofreu queimaduras e foi levado ao hospital por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo informações da PRF, o caminhão teria pegado fogo por volta das 7h40, na altura do km 123 da rodovia. A carreta seguia sentido de Natal.

A carreta estava carregada com nove veículos da marca Toyota. Além da cabine do caminhão, pelos menos dois carros transportados foram danificados pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e teve que usar aproximadamente 15 mil litros de água e espuma para conter as chamas.

O condutor informou ao Corpo de Bombeiros que sentiu um forte calor dentro da cabine do veículo. Logo em seguida, ela começou a pegar fogo. Ele chegou a ser atingido pelas chamas, mas conseguiu sair do veículo.

O motorista ainda informou que acredita que o incêndio pode ter sido causado um problema no sistema de ar-condicionado do veículo, mas os bombeiros informaram que as causas ainda serão apuradas.

O condutor teve queimaduras leves no braço e no rosto e foi encaminhado ao Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

A via não ficou interditada.