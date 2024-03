Caminhão carregando de cal tomba no interior do RN e motorista morre

Um motorista morreu depois que seu caminhão tombou na BR-226, em uma área conhecida como Serra do Doutor, localizada entre Campo Redondo e Santa Cruz. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira 13, por volta das 06h30.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor perdeu a vida no local do acidente. Um vídeo gravado por testemunhas mostra o caminhão virado fora da estrada.

A causa do acidente ainda não foi determinada, podendo ter sido por falta de freios, algum problema mecânico ou até mesmo pelo motorista ter adormecido ao volante. A Polícia Civil, presente no local, irá conduzir as investigações.

Além da PRF e da Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e o Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep-RN) também foram chamados para auxiliar na ocorrência.