Câmara se ilumina de vermelho para comemorar o Dia Mundial do Coração

A cúpula da Câmara dos Deputados está iluminada de vermelho nesta sexta-feira (29) em comemoração ao Dia Mundial do Coração. A data foi estabelecida no ano 2000 para aumentar a conscientização sobre as doenças cardíacas e medidas preventivas.

As doenças cardiovasculares são a causa número um de morte no mundo. Condições como ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca matam mais de 20,5 milhões de pessoas todos os anos. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, as doenças cardiovasculares também são a principal causa de morte, provocando mais de 400 mil mortes por ano. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 5 em cada 10 brasileiros possui algum fator de risco.

A iluminação do Congresso foi um pedido dos deputados Silvia Cristina (PL-RO), Renilce Nicodemos (MDB-PA), Flávia Morais (PDT-GO), Weliton Prado (Solidariedade-MG) e Dr. Zacharias Calil (União-GO).

Fonte: Agência Câmara de Notícias