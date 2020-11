Câmara realizará nesta quarta-feira (25) testagem para Covid-19 em servidores  

A Câmara Municipal de Mossoró testará servidores para Covid-19, nesta quarta-feira (25), das 8h às 13h. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o mutirão será realizado no salão de acesso ao plenário.

Para evitar aglomerações, a testagem será feita por setor, do térreo ao terceiro andar, por ordem de chamada. Contemplará servidores efetivos, comissionados e terceirizados, com base em lista do departamento de Recursos Humanos. A ação disponibilizará mais de 200 testes. Recomenda-se ao servidor portar documento de identificação pessoal.

Nesta segunda-feira (23), houve a higienização por empresa especializada e produtos adequados nos ambientes de uso coletivo – recepção, plenário, banheiros e gabinetes.

Segundo a presidente da Câmara, vereadora Izabel Montenegro (MDB), trata-se de medidas preventivas e que, embora o vereador Raério Araújo (PSD) tenha testado positivo, não há relatos de servidores com sintomas de Covid. Mesmo assim, recomendou-se trabalho remoto a assessores dele.

“A prevenção precisa continuar, porque obviamente a pandemia não passou”, frisa Izabel. A vereadora lembra que a Câmara já passou por outras sanitizações. E que o acesso à CMM só é permitido com máscara, uso de álcool 70% e verificação de temperatura corporal.