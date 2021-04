Câmara Municipal de Mossoró suspende atividades entre os dias 20 e 26 de abril

A Câmara Municipal de Mossoró (CMM), por meio da Mesa Diretora, suspendeu, a partir desta segunda-feira (19), todas as atividades realizadas no prédio da Câmara, incluindo as sessões ordinárias remotas. A medida foi tomada devido ao registro de seis casos de Covid-19 e dois casos suspeitos da doença entre os servidores.

O Poder Legislativo mossoroense já estava realizando as sessões ordinárias e reuniões de Comissões Temáticas de forma remota desde o dia 22 de fevereiro e o número de funcionários na Câmara estava limitado ao mínimo necessário para o funcionamento da Casa. Outras atividades como audiências públicas e sessões solenes já tinham sido suspensas por tempo indeterminado também desde o dia 22 de fevereiro.

A atual decisão de suspender totalmente as sessões ordinárias se deve porque, mesmo a Sessão Ordinária via Sistema de Deliberação Remota (SDR) necessita de apoio de servidores da Câmara de forma presencial para serviços de assessoria técnica, administrativa e legislativa. Além da presença de funcionários da TV Câmara Mossoró para a transmissão.

As sessões ordinárias devem retornar no dia 27 de abril, seguindo todos os protocolos sanitários necessários. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Mossoró estabelecerá todas as ações necessárias para a segurança de vereadores, vereadoras, servidores e funcionários, bem como determinará o retorno às atividades de forma segura e atendendo a todos os requisitos necessários e normas de segurança sanitária.