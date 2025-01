Câmara Municipal de Mossoró recebe Projeto de Lei que trata sobre a estrutura administrativa da Prefeitura

A Câmara Municipal de Mossoró (CMM) recebeu nesta terça-feira (21), o Projeto de Lei Complementar nº 42/2025, que trata sobre a estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura Municipal de Mossoró. O projeto, que será apreciado pelos vereadores nesta sexta-feira (24), em sessão extraordinária, tem como base a reorganização da estrutura do Município, estabelecendo um novo ordenamento interno.

De acordo com o texto, o Projeto de Lei Complementar propõe uma nova configuração no funcionamento das secretarias municipais, defendendo maior eficiência nos serviços que serão prestados à população.

Um dos pontos principais do projeto é a criação de novas secretarias, que irão atender a demandas específicas e promover o fortalecimento da gestão pública. A Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Segepe), por exemplo, tem como principal objetivo o fortalecimento das políticas públicas voltadas para os servidores municipais. De acordo com a proposta, a nova secretaria será dedicada a melhorar o relacionamento com os servidores e oferecer suporte contínuo por meio de capacitações, cursos e treinamentos.

Outra proposta importante no projeto é o desmembramento da atual Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Semurb). A partir da reorganização, serão criadas duas novas secretarias: a Secretaria de Serviços Urbanos (Semsur) e a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), que será voltada para acelerar a emissão de licenças e alvarás, além de focar no Plano Diretor de Mossoró. O projeto também propõe a criação da Secretaria de Governança e Inovação (Semig), uma nova pasta voltada a implementar ações inovadoras na gestão municipal.

Com a chegada do projeto na Casa Legislativa, a proposta será apreciada pelos vereadores e vereadoras na próxima sexta-feira (24), em sessão extraordinária, a partir das 14h. A expectativa é que a Reforma Administrativa traga mais agilidade nas ações do Executivo e maior eficiência nas atribuições e organograma das secretarias.

“Estamos recebendo o projeto do Executivo e, como Câmara Municipal, vamos, em coletivo, analisar a proposta. A Câmara está comprometida em avaliar o projeto com celeridade, sempre em prol do bem-estar da nossa cidade”, disse Genilson Alves, presidente da Câmara Municipal de Mossoró.

A análise e votação do projeto poderão ser acompanhadas de perto pela população, de forma presencial, ou on-line, uma vez que a sessão será transmitida ao vivo pela TV Câmara de Mossoró.