Câmara Municipal aprova moção de desagravo aos professores por fala de deputado estadual Tomba Farias

Foi aprovada por unanimidade na manhã desta terça-feira (13) na Câmara Municipal de Mossoró (CMM), uma moção de desagravo aos professores do Estado por conta do discurso do deputado estadual Tomba Farias (PSDB-RN) que na última semana, disse que eles estariam “de férias” durante o período de pandemia, e se posicionando contrário ao retorno dos educadores som ente após a segunda dose da vacina contra Covid-19.

Para a vereadora Marleide Cunha, autora da proposta: “qualquer autoridade que fragilize a imagem profissional dos professores, incitando um julgamento público negativo, fragiliza também a educação e não devem ser ignorados, pois são as ervas daninhas que impedem a educação de se desenvolver e precisam ser combatidos para o bem da sociedade”. Comentou.

Ainda segundo Marleide, a aprovação da moção de desagravo aos professores foi uma forma de legitimar no Legislativo o completo repúdio da sociedade “a fala inconsequente do deputado que atacou professores, desrespeitou a educação e agrediu a sociedade”.