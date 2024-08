Câmara de Mossoró retoma sessões nessa terça-feira

Após duas semanas de recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Mossoró retomará as sessões. Amanhã (6), às 9h, vereadores e vereadoras se reunirão, no plenário, para pronunciamentos, votações e outras deliberações.

Este segundo semestre marca o período final da atual legislatura. Entre as matérias de destaque, está a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025. Ela estimará receitas e fixará despesas da Prefeitura para o próximo ano.

O projeto da LOA precisa ser encaminhado pela Prefeitura à Câmara até 30 deste mês. O Legislativo vai debatê-lo em audiência pública, sugerir modificações (emendas) e devolvê-lo ao Executivo para sanção em dezembro.

Calendário

O momento também impõe à Câmara de Mossoró – e a outros parlamentos do Brasil –, o desafio de conciliar as agendas legislativa e eleitoral. Da atual pré-campanha ao dia 6 de outubro, os políticos estarão mobilizados para as eleições municipais.

Contudo, parlamentares mossoroenses asseguram manutenção das sessões, às terças e quartas-feiras, a partir das 9h, como estabelece o Regimento Interno da Câmara. Outras atividades, como sessões solenes, estão suspensas no período eleitoral.