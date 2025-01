Câmara de Mossoró promoverá capacitações com foco em gestão pública

A capacitação de servidores é uma das prioridades da Câmara Municipal de Mossoró (CMM). Nesse sentido, a presidência da Casa Legislativa anunciou que realizará capacitações com foco em gestão pública, visando à promoção e desenvolvimento profissional dos servidores. As formações irão iniciar nesta quarta-feira (22), com o tema: “Introdução ao processo legislativo e deliberações no plenário”, voltado para chefes de gabinetes e assessores parlamentares.

O momento faz parte da “Semana de integração dos Gabinetes” e mobiliza diversas áreas, como setores administrativos, recursos humanos, contabilidade, comunicação e demandas legislativas. De acordo com a presidência da Câmara, a formação de servidores é essencial para garantir que a Casa continue atendendo às demandas da população de forma eficiente e transparente.

“Estamos falando em investimento para o servidor; isso é valorização. Queremos que nossos servidores se sintam cada vez mais preparados para desempenhar suas funções com excelência. Além disso, nosso objetivo é integrar ainda mais os gabinetes, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo, com a participação de todos”, destacou Genilson Alves, presidente da Câmara Municipal de Mossoró.

Nesta quarta-feira (22), a capacitação será realizada no Plenário da Câmara e será voltada para chefes de gabinetes e assessores parlamentares, a partir das 9h. O tema “Introdução ao processo legislativo e deliberações no plenário” será conduzido pela Secretaria Legislativa. Não é necessário fazer inscrição.

“Capacitar os servidores é uma iniciativa fundamental para que o processo legislativo seja realizado cada vez mais com qualidade. Isso aprimora as atividades internas da Casa Legislativa e, consequentemente, entrega um melhor trabalho para a população”, destacou Aline Carvalho, diretora legislativa.

A iniciativa de promover a qualificação profissional dos servidores é mais uma ação da nova gestão da Câmara de Mossoró, que reafirma seu compromisso com a valorização da “Casa do Povo”, buscando sempre a excelência e a eficiência nos serviços prestados à população.