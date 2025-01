Câmara de Mossoró: Genilson Alves é eleito presidente

O vereador Genilson Alves (União) foi eleito presidente da Câmara Municipal de Mossoró para o biênio 2025/2026, hoje (1º). Ele obteve 19 votos favoráveis. Votaram contra as vereadoras Plúvia (PT) e Marleide Cunha (PT). A eleição ocorreu após a posse dos 21 vereadores e vereadoras para a legislatura 2025/2028.

Duas chapas foram inscritas para a eleição à Mesa Diretora: a completa, encabeçada por Genilson Alves, e outra com a vereadora Marleide Cunha (PT), candidata à 1ª Secretaria. Ela, contudo, obteve dois votos (dela e de Plúvia), e o vereador Petras (PSD) foi eleito 1º secretário, com os 19 votos na chapa de Genilson Alves.

Em seu discurso de posse, o novo presidente disse que soube esperar a sua vez, rememorou sua trajetória de superação e assegurou: “Como presidente, darei minha contribuição para que a Câmara seja o ambiente de discussão elevada das grandes causas populares, com relação harmoniosa com o Poder Executivo, mas questionador e também indutor do desenvolvimento”.

Sobre a disputa para a 1ª secretaria, Genilson Alves disse que a formação da nova Mesa diretora é fruto de amplo diálogo, e que foi oferecida a 3ª secretaria às vereadoras Marleide ou Plúvia. “Não houve veto. Elas não quiseram fazer parte”, frisou.

Plúvia disse que não aceitou o cargo, porque considerou a 3ª Secretaria como espaço de “figurante”. Marleide classificou a 3ª Secretaria “espaço inferior” e que ocupar a 1ª Secretaria faria jus à mulher como maioria do eleitorado e da população.

Posse

A sessão de posse, no plenário da Câmara, foi presidida pelo eleito em 2024 à Casa com mais idade: o vereador Raério Cabeção (União). Os parlamentares fizeram o juramento e assinaram o termo de posse. Na sequência, o Legislativo elegeu e empossou a nova Mesa Diretora

Tomaram posse as vereadoras Marleide Cunha (PT) e Plúvia (PT) e os vereadores Lucas das Malhas (União), Wiginis do Gás (União), Genilson Alves (União), Raério Cabeção (União), Tony Cabelos (União), Ozaniel Mesquita (União), Ricardo de Dodoca (União), Petras (PSD), Thiago Marques (Solidariedade), João Marcelo (PSD), Vavá (Rede), Alex do Frango (PSD), Jailson Nogueira (PL), Vladimir de Cabelo de Negro (PSD), Mazinho do Saci (PL), Kayo Freire (PSD), Cabo Deyvison (MDB), John Kenneth (Solidariedade) e Dr. Cubano (PSDB).

Após a posse, a sessão foi suspensa e feito o convite público para a posse do prefeito Allyson Bezerra (União) e do vice-prefeito Marcos Medeiros (PSD), na noite desta quarta-feira, no Teatro Municipal Dix-huit Rosado.

Mesa Diretora para o biênio 2025/2026

Vereador Genilson Alves (União) – presidente

Vereador Raério (União) – 1º vice-presidente

Vereador John Kenneth (Solidariedade) – 2º vice-presidente

Vereador Petras (PSD) – 1º secretário

Vereador Lucas das Malhas (União) – 2º secretário

Vereador Vladimir (PSD) – 3º secretário

Vereador Mazinho do Saci (PL) – 4º secretário