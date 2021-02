Câmara de Mossoró credencia imprensa para primeira sessão de 2021

A Câmara Municipal de Mossoró (CMM) vai realizar o cadastramento de veículos de imprensa e profissionais que desejam fazer a cobertura da Sessão Inaugural e da Leitura da Mensagem Anual do Executivo, agendada para o dia 09 de fevereiro, às 09h, no plenário da Câmara.

Por causa da pandemia do coronavírus e para preservar a segurança e saúde dos presentes, o acesso ao plenário será restrito aos vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e convidados.

A imprensa também poderá estar presente, mas em número limitado e após prévio cadastro, para evitar aglomeração. Será obrigatório o uso de máscara que cubra boca e nariz durante toda a cerimônia.

Para realizar o cadastro, os profissionais e veículos devem enviar nome do profissional e nome do veículo de comunicação para o e-mail [email protected] e [email protected]. O número de profissionais por veículo será limitado. O cadastro poderá ser realizado até o meio-dia do dia 05 de fevereiro, sexta-feira. A transmissão poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Câmara Mossoró, no canal 23.2 da TCM e pelo site www.mossoro.rn.leg.br .