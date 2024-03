Câmara de Mossoró aprova Complexo Viário 15 de Março

O plenário da Câmara Municipal de Mossoró aprovou nesta terça-feira (26), por unanimidade, o projeto de lei do Executivo 98/2024, que denomina de Complexo Viário 15 de Março a rodovia e o conjunto de equipamentos públicos a ela integrada, interligando a BR-110 e a BR-304. A construção do anel viário começou no mês passado.

Segundo o projeto, a denominação abrange a poligonal do complexo viário, que contempla ainda uma ponte de 140 metros, compreendendo os bairros Santa Júlia, Redenção, Barrocas, Santo Antônio e Rincão.

A denominação do Complexo Viário 15 de Março homenageia a data de emancipação política de Mossoró e fora anunciada pelo prefeito Allyson Bezerra, nas comemorações dos 172 anos de autonomia política e administrativa do município, no último dia 15.

Também na sessão de hoje, o plenário aprovou o projeto de lei do Executivo 97/2024, o qual denomina de Flávio de Souza Martins complexo esportivo, localizado na Rua Rosália Fernandes Pimenta, no bairro Planalto Treze de Maio.

Os dois projetos, aprovados em regime de urgência especial, foram encaminhados à sanção do Poder Executivo.

A sessão também concluiu a votação do projeto de lei do Legislativo 242/2021, de autoria do vereador Paulo Igo, que institui o Dia Municipal do Doador Voluntário de Sangue. A reunião plenária aprovou ainda requerimentos e indicações e leu e despachou projetos de lei para análise das comissões da Câmara.