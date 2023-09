Câmara de Mossoró anuncia sessão solene em homenagem aos 55 anos da UERN

Comunicação CMM

A Câmara Municipal de Mossoró vai realizar uma sessão solene em homenagem ao aniversário da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), na quinta feira, 21 de setembro, às 9h da manhã.

A solenidade é uma proposição do vereador professor Francisco Carlos e tem como objetivo reconhecer os relevantes serviços que a UERN presta a Mossoró e região.

Na celebração professores, técnicos, estudantes e ex-alunos da instituição receberão homenagens como títulos de cidadão mossoroense, troféus e medalhas.

O evento será transmitido ao vivo pela TV Câmara Mossoró, no canal 23.2 e pelo site www.mossoro.rn.leg.br .