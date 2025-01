Câmara Criminal: desembargador Glauber Rêgo assume presidência do órgão na primeira sessão presencial de 2025

A primeira sessão presencial da Câmara Criminal em 2025, com o novo presidente do órgão julgador, desembargador Glauber Rêgo, ocorreu nesta quinta-feira 23. O magistrado de segundo grau foi eleito em dezembro.

“Farei o possível para dar sequência à qualidade do que já vinha sendo desenvolvido na Câmara”, salientou o novo dirigente do colegiado, que teve o endosso dos demais integrantes da Câmara, cujo trabalho de celeridade e segurança jurídica é destacado por outras instituições, como o Ministério Público Estadual, representado pelo 1º procurador de Justiça Anízio Marinho, que acredita em um trabalho, da nova gestão, que definiu como profícuo à frente do colegiado criminal.

O órgão julgador conta também com os desembargadores Saraiva Sobrinho e Ricardo Procópio e o representante ministerial. O novo presidente, também supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Medidas Socioeducativas do Rio Grande do Norte (GMF/TJRN), antecipou que uma das metas é manter a qualidade do que foi realizado na gestão anterior.

“O ex-presidente deste órgão julgador, desembargador Saraiva Sobrinho, continuará sendo nossa referência”, destacou o desembargador Glauber Rêgo, na sessão que julgou quase 50 demandas judiciais, entre gravos, apelações e habeas corpus.

“Que seja um ano de muita sabedoria e muito acerto, como já é comum, e que, no mínimo, seja igual a 2024. Habilidade jurídica o novo presidente já tem”, reforça o advogado Flaviano da Gama, um dos representantes da OAB/RN na primeira sessão do ano e um dos profissionais do direito que realizaram sustentação oral em um dos processos, de forma presencial, na sessão que também contou com a participação online de outros advogados.

“Ele (Glauber Rêgo) já desenvolveu muito bem a presidência em vezes anteriores”, avaliou o desembargador Saraiva Sobrinho, seguido pelo colega de Câmara, desembargador Ricardo Procópio, que frisou a “confiança” nos próximos anos, no decorrer do trabalho do órgão julgador. “Que seja um ano extremamente benéfico ao jurisdicionado”, antecipou.