Câmara autoriza doação de terreno para Associação dos Autistas

Comunicação CMM

O plenário da Câmara Municipal de Mossoró aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei Ordinária do Executivo 75/2023, que autoriza a doação de terreno à Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Mossoró e Região (Amor).

A área será destinada à construção da sede própria da entidade, com o objetivo de promover ações de defesa dos direitos e garantias das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Aprovado em regime de urgência especial, o projeto obteve apoio das bancadas de situação e de oposição para dispensa do prazo mínimo para votação.

A presidente da Amor, Graças Nunes, diz que a doação do terreno é de grande dimensão para a associação. “É um passo muito importante. A gente não tinha como construir uma sede física se não tivesse o terreno. É o primeiro passo para a gente realizar esse sonho que já está caminhando”, agradece.