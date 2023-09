Calor de 70ºC e supercontinente: as previsões catastróficas para a Terra

Um calor sem precedentes, com temperaturas de até 70°C, e um novo supercontinente, sem seres humanos: este será o cenário do planeta Terra daqui a milhões de anos, segundo projeções de um estudo liderado por cientistas britânicos e suíços na Universidade de Bristol, no Reino Unido.

A pesquisa mostra que uma temperatura 30°C mais alta do que a máxima atual será a provável causa da próxima extinção em massa desde os dinossauros, eliminando quase todos os mamíferos —incluindo humanos.

EEssas projeções são para daqui a 250 milhões de anos, segundo a pesquisa publicada na parte de geociências da revista científica Nature, na última segunda-feira (25).

O estudo apresenta os primeiros modelos climáticos feitos por supercomputadores sobre este futuro distante. As projeções demonstram como os extremos climáticos vão ser intensificados de forma drástica, quando os continentes eventualmente se fundem para formar um supercontinente “quente, seco e em grande parte inabitável”, informa o comunicado.

Temperaturas mais altas

Se as ondas de calor provocam atualmente no Brasil temperaturas na casa dos 40°C, as descobertas projetam um aumento ainda maior destes registros —o sol vai se tornar mais brilhante, emitindo mais energia e aquecendo a Terra.

Outro agravante serão os processos tectônicos na crosta terrestre, com a formação do supercontinente, e que levariam a erupções vulcânicas mais frequentes. Essas erupções produziriam enormes liberações de dióxido de carbono na atmosfera, deixando o planeta ainda mais quente.