Calor bate recorde no Japão e moradores de Tóquio são obrigados a reduzir atividades

A temperatura vem atingindo níveis recordes no Japão há mais de uma semana. Já no Norte do arquipélago, as chuvas torrenciais castigam a população. Os termômetros chegaram a 39,7°C nesta terça-feira (18) em algumas regiões e o governo emitiu alertas de insolação para diversas províncias do país. Dezenas de milhões de pessoas foram afetadas.

População se protege com guarda-sóis em Tóquio, em 17 de julho de 2023. AP – Kiichiro Sato

Texto por: RFI