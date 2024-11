Calendário de eleições para reitor da Uern é definido

O Conselho Universitário (Consuni), órgão máximo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com funções normativas, deliberativas, consultivas e de planejamento, aprovou na manhã de ontem, 12, o calendário para escolha do(a) reitor(a) e vice-reitor(a) da Uern para o quadriênio 2025-2029.

O edital do processo eleitoral será publicado no dia 22 de novembro de 2024. O registro das candidaturas poderá ser feito de 02 a 04 de dezembro de 2024. A campanha eleitoral será realizada de 17 de fevereiro a 14 de março de 2025.

Os(as) professores, técnicos(as) e estudantes vão às urnas no dia 18 de março de 2025 para escolherem seus(uas) candidatos(as) aos principais cargos de gestão da Universidade. A publicação do resultado está prevista para o dia 19 de março.

Para a realização das eleições, será adotada a plataforma web Sistema Integrado de Gestão de Eleições (SIGEleição).

No dia 14 de abril, será feito o envio à governadora do Estado dos nomes dos(as) eleitos(as) pela comunidade acadêmica.