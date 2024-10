Cajueiro de Pirangi promove atividades em comemoração ao Dia das Crianças

A gestão do Maior Cajueiro do Mundo, administrado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (Idema) realizará, na próxima sexta-feira (11), uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças. O evento incluirá atividades lúdicas que ressaltam a importância da preservação ambiental e promovem a valorização da cultura local.

As atividades serão destinadas, principalmente, para estudantes de escolas do distrito de Pirangi do Norte, além dos visitantes do Cajueiro. A programação se estenderá ao longo do dia, das 8h às 17h, com várias iniciativas voltadas para o público infantil.

Entre as atividades planejadas, destaca-se o “Cajukê”, um karaokê educativo voltado para as crianças, com músicas temáticas que abordam questões ambientais. Durante o evento, será distribuída pipoca para os participantes, proporcionando um ambiente alegre e descontraído. Além disso, haverá sessões de contação de histórias, que utilizarão uma abordagem lúdica para discutir o Cajueiro como um importante vetor de educação ambiental. As crianças também serão convidadas a participar de atividades de pintura, expressando suas percepções sobre os temas abordados.

Outro destaque da programação será a reabertura da Cajuteca, a biblioteca do Cajueiro de Pirangi, que conta com um acervo dedicado as temáticas socioambientais. O espaço foi projetado para oferecer aos visitantes um local de acolhimento e aprendizado, com livros e atividades que estimulam a sensibilização sobre a preservação do meio ambiente.

Sobre a importância da iniciativa, a gestora do Cajueiro, Iracy Wanderley, destacou: “As atividades que preparamos para o Dia das Crianças não apenas oferecem diversão, mas também são uma forma de sensibilizar as novas gerações sobre a importância da preservação ambiental e da valorização do nosso patrimônio natural e cultural. O Cajueiro de Pirangi é um espaço que nos ensina diariamente sobre a riqueza da nossa biodiversidade, e essas ações são uma oportunidade de compartilhar esse conhecimento de forma lúdica e educativa.”