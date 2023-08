Cajueiro de Pirangi é cenário de websérie sobre economia criativa

ASCOM/IDEMA

O Cajueiro de Pirangi é cenário da Websérie Carreira é Vida em Movimento, que vai ao ar dia 22 de agosto. A websérie foi um dos projetos selecionados no Edital de Economia Criativa do SEBRAE, no ano de 2023, e tem como objetivo visibilizar questões centrais e promover insights importantes para as mulheres que desenvolvem suas atividades profissionais no mercado da Economia Criativa.

Em visita técnica ao Maior Cajueiro do Mundo, as idealizadoras do projeto Joana Patino e Diana Fontes apreciaram as belezas do Cajueiro e ficaram encantadas com o que viram. Para a gestora do local, Marígia Madje, “é uma oportunidade para mostrar o protagonismo feminino e sua importância na geração de renda para mulheres”. Depois da avaliação técnica, Marígia presenteou as visitantes com o passaporte das Unidades de Conservação, produzido pelo Idema.

Ao todo, serão seis episódios, gravados em diferentes spots da cidade de Natal. Lugares representativos para o pensar o empreendedorismo feminino de forma dinâmica e realista.

Cada episódio abordará um tema atual sobre carreira e empreendedorismo para mulheres inseridas na economia criativa, sempre conectando com o cenário proposto.

A apresentação do podcast é um colab de Joana Patino, Mestre em Psicologia Positiva, Mentora de Carreira, Empresária e Produtora Cultural há mais de 20 anos, e Alda Karoline, Doutora em Saúde do Trabalhador e Mentora de Carreira. A direção de arte é assinada por Diana Fontes, socióloga de formação e um dos nomes mais expressivos na cena cultural potiguar.

Com o infoproduto, “pretendemos desenvolver mulheres inseridas na Economia Criativa através do compartilhamento de saberes sobre carreira e empreendedorismo, ancorados em um olhar moderno para a gestão de carreira e empreendedorismo feminino, que entende a complexidade do mercado de trabalho atual”, afirma Joana Patino, idealizadora do projeto.

A websérie será ancorada no Youtube https://www.youtube.com/@CarreiraVidaeMovimento onde já é possível assistir a preview do primeiro episódio.

A Websérie Carreira é Vida em Movimento tem o patrocínio do SEBRAE/RN. São parceiros culturais da Websérie: SESI/RN, Iate Clube Natal, Fundação José Augusto e IDEMA que nos concederam os belos espaços para a gravação dos episódios. O projeto é uma realização da Joana Patino – Educação e Desenvolvimento (@joanapatino.carreira) e do Nostrum Instituto de Psicologia (@nostrumpsicologia).

Os episódios serão publicados seguindo o calendário abaixo:

22/08 – 1º episódio: Carreira é vida em movimento, gravado no Solar Bela Vista

05/09 – 2º episódio: O que há de perene em um mercado em constante transformação?, gravado no Iate Clube de Natal

19/09 – 3º episódio: A reinvenção da Mulher em um mercado heterotípico, gravado no Teatro Alberto Maranhão

03/10 – 4º episódio: Referenciar o passado para construir o novo com propósito, gravado no Forte dos Reis Magos

17/10 – 5º episódio: O digital, o meteórico e a sustentabilidade do negócio, gravado no Maior Cajueiro do Mundo

24/10 – 6º episódio: – Sobre construir futuros e sustentar práticas adaptáveis, gravado no Nostrum, com plateia.