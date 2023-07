Caixa inicia contratações com novas condições do Minha Casa, Minha Vida

A CAIXA iniciou desde sexta-feira (7), as contratações com as novas condições aprovadas para financiamento imobiliário pelo Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) com recursos FGTS para habitação popular. Nessa nova etapa, famílias com renda até R$ 2 mil podem financiar com taxa de juros nominais a partir de 4% a.a pela Faixa 1 do Programa. Além disso, famílias da Faixa 3, com renda de R$ 4.400,01 até R$ 8.000,00, podem financiar imóveis de até R$ 350 mil. Antes o valor máximo era R$ 264 mil.

O subsídio para complementação da compra do imóvel pelo Programa também aumentou. O valor máximo, que antes chegava a até R$ 47,5 mil, agora é de até R$ 55 mil. O benefício reduz o valor da entrada para famílias com renda até R$ 4.400,00.

Outras novidades:

Além da diminuição das taxas, a Faixa 1 do programa teve o limite de renda ampliado de até R$ 2.400,00 para até R$ 2.640,00, permitindo que mais pessoas possam ter acesso aos financiamentos e aos descontos com recursos do FGTS.

Para famílias das Faixas 1 e 2, com renda de até R$ 4.400,00, o limite do valor do imóvel passa a variar entre R$ 190 mil e R$ 264 mil, a depender da localidade do imóvel:

Dentro das novas condições, está a redução em 0,25 p.p. das taxas de juros nominais oferecidas para famílias com renda de até R$ 2 mil. Nas regiões Norte e Nordeste, passou de 4,25% a.a. para a partir 4% a.a. e, nas demais regiões, de 4,50% para 4,25% a.a.

Crédito imobiliário na CAIXA:

Para conhecer as linhas de financiamento habitacional, fazer simulações sobre a melhor opção, e obter informações sobre comparativo de taxas, os clientes podem acessar o site do banco ou o Aplicativo Habitação CAIXA, disponível gratuitamente para os sistemas operacionais Android e iOS.