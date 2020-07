Caixa anuncia saque emergencial do FGTS para nascidos em março

Os trabalhadores que nasceram no mês de março terão creditados em suas contas o montante relativo ao saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) depositado pela Caixa. Os recursos poderão ser sacados pelos beneficiários a partir do dia 22 de agosto.

O pagamento será realizado por meio de crédito na Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome de cada trabalhador. O valor do saque emergencial é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo no FGTS.

O chamado saque emergencial tem o objetivo de ajudar os trabalhadores a enfrentar o estado de calamidade pública em razão da pandemia de covid-19. Ao todo, serão liberados mais de R$ 37,8 bilhões para aproximadamente 60 milhões de pessoas.

Veja o calendário completo dos pagamentos em 2020:



Calendário de pagamento do Saque Emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) / Caixa Econômica Federal

Para quem tiver dúvidas sobre o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a Caixa oferece alguns canais de atendimento, pelo próprio site do banco, pelo aplicativo via smartfone ou pelo telefone 111 – opção 2.

Vale lembrar que se não houver movimentação na conta digital até 30 de novembro deste ano, o valor será devolvido à conta do FGTS com a devida remuneração do período, sem prejuízo para o trabalhador.

Após esse prazo, porém, ainda e possível acessar o saque emergencial, desde que seja solicitado pelo aplicativo da Caixa até 31 de dezembro de 2020.

Brasil de Fato