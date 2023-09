Café&Poesia: Leia a coluna de Ângela Rodrigues Gurgel

Escrever*

(Ângela Rodrigues Gurgel)

Escrever é uma espécie de magia

que transforma em palavras

coisas que muitas vezes nem sabemos pensar;

é como conseguir capturar uma imagem

que você nunca viu, mas sabe existir,

fotografar um momento que você nunca viveu,

mas consegue sentir cada toque…

É um estranho meio de viver

uma vida que ainda nem nasceu,

acordar de um sonho ainda não sonhado,

falar de um momento

que ainda não foi registrado por sua memória…

É, muitas vezes, não conseguir

palavras para expressar o que se quer dizer,

e deixar que as reticências tentem preencher

o lugar que as palavras não querem ocupar…

É captar o silêncio, numa pausa prolongada,

numa vírgula inventada,

no ponto que não consegue ser colocado…

É dizer muito mais do que as linhas cabem,

ir além das entrelinhas e mesmo assim ser entendido.

É não ser entendido totalmente e revelar-se completamente…

É emoção que se derrama em linhas para ser acolhida

em algum coração, ou não…

é viver em letras, palavras, orações

e fazer morada nas mentes e corações que nos abrigam…

É fotografar com palavras as nossas sensações…

É realizar uma bela e longa viagem

sem sair do lugar, é tentar encontrar

a palavra que separa

o sonho real da realidade sonhada…

É (não) conseguir traduzir as mensagens do olhar

que não cabem no instante,

é deixar-se abraçar pelas palavras

e delas extrair beleza, magia, vida.

É (re)criar fantasias e transformar realidades…

É usar a palavra como instrumento de PAZ!

Texto extraído do Café e Poesia Vol. 1.- Ed, sarau das Letras, 2016