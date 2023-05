Café com os Garis: momento de descontração é tradição há 11 anos

Todos os anos, no dia 16 de maio, data que marca o Dia do Gari, há um momento de descontração e valorização com os profissionais. Este ano, o momento foi remarcado por motivos de saúde, mas não deixou de acontecer.

A Prefeita Lidiane Marques participa pela terceira vez, e na manhã desta sexta-feira, 26, esteve presente no Café dos Garis, um momento de conversas, corte de cabelo e muita descontração com os profissionais responsáveis pela manutenção da limpeza no município de Tibau, que é oferecido pelo do encarregado dos profissionais da limpeza pública, Odécio Costa e sua esposa Maria de Fátima.

Além da Prefeita, estiveram presentes os garis, a equipe da Secretaria de Obras e também outras autoridades locais.