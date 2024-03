Cães farejam presença humana em área de mata durante busca por fugitivos de Mossoró

Cães farejadores que atuam nas buscas pelos fugitivos de Mossoró detectaram presença humana em uma área de mata no início da manhã desta terça-feira (12). O local, que está dentro do perímetro das buscas e fica a cerca de 10 km de Baraúna, está sendo vasculhado.

As equipes de busca das operações especiais do Bope, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, chegaram nesta área na noite de segunda-feira (11), e os animais ficaram agitados.

As buscas por Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró no dia 14 de fevereiro, chegaram ao 28º dia.

No domingo (10), a Força Tarefa que atua nas buscas pelos foragidos ampliou o raio de buscas e realizou uma operação no assentamento Vila Nova 1, na zona rural de Baraúna, no Oeste potiguar.

O assentamento fica localizado a aproximadamente 9 km do local onde os fugitivos foram vistos pela última vez, no assentamento Vila Nova 2, também em Baraúna, ao saírem de uma plantação de banana. A polícia havia concentrado as buscas na região nos dias seguintes à aparição da dupla.

Nas novas buscas deste domingo, os policias entraram e revistaram algumas casas do Vila Nova I. Os moradores relataram que os investigadores acreditam que alguém está dando abrigo à dupla.

A dona de casa Danielle Viana afirmou que militares vistoriaram a casa da mãe dela por volta das 7h30.

“Chegaram quatro policiais militares, se identificaram, perguntaram se poderiam entrar na residência. Disseram que estavam fazendo uma vistoria. Olharam todos os cômodos da casa, olharam debaixo das camas, olharam também o quintal. Disseram que qualquer movimentação estranha, entrasse em contato com à polícia”, disse.