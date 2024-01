Caern vai perfurar novo poço para reforçar abastecimento da área oeste de Mossoró

Um novo poço profundo de água será perfurado no Inocoop de Nova Betânia, em Mossoró. A sonda de perfuração será mobilizada para o local e deve começar a perfurar em duas semanas. A medida emergencial foi tomada devido o poço 6 ter apresentado redução de produção de água, permitindo com o novo poço a ampliação do abastecimento da área oeste da cidade.

De forma emergencial, a sonda que iria operar no Rincão, que é área de expansão na região leste, será deslocada para Nova Betânia. O novo poço tem investimento de R$ 7,5 milhões, devendo começar a operar em três meses. Após a conclusão do serviço em Nova Betânia, será feita a perfuração do novo poço no Rincão.

Abolições

A Caern também iniciou a mobilização de equipamentos para serviço de recuperação do poço 11, no bairro Abolição I, mais um poço que vai contribuir com o abastecimento da área oeste de Mossoró.