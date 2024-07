Caern trabalha para restabelecer abastecimento em comunidades rurais do Oeste

Equipes da Caern estão trabalhando para restabelecer o abastecimento na Serra de João do Vale em Triunfo Potiguar e em Boqueirão no município de Felipe Guerra.

Vazamentos na adutora da Serra de João do Vale, seguido por problemas mecânicos, adiaram a retomada do sistema. A nova previsão é que o serviço seja concluído no final da tarde desta sexta-feira (5). São necessárias 48 horas para normalizar o abastecimento para as comunidades da Serra.

Já no Boqueirão em Felipe Guerra a previsão é concluir o serviço no final da tarde segunda-feira (8). Houve vazamentos no sistema e será feita manutenção na rede. Após o sistema do Boqueirão ser religado são necessárias 72 horas para normalizar o envio de água.