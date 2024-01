Caern trabalha para ampliar oferta de água em Mossoró

A distribuição de água em Mossoró recebeu um incremento, na última semana, de 4 milhões e 800 mil litros de água através da Adutora Jerônimo Rosado. A água injetada no sistema contribui para fornecimento de toda a cidade.

É importante destacar que Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) realiza o monitoramento de pressão de todo o sistema e avalia as áreas que estão com maior demanda. Essa análise operacional também é utilizada pela Caern para a definição de locais de novos poços.

Também nesta semana, a empresa precisou realocar uma sonda perfuração, que estava no Rincão, para perfurar um novo poço, junto ao antigo P6, no Nova Betânia. Já que o P6 teve a vazão reduzida e tinha uma contribuição essencial. O P11, no Abolição I, também está passando por uma recuperação. Vale ressaltar, que a população está sendo atendida com água oriunda de outras fontes.

NOVOS POÇOS

Após concluir a perfuração de um novo poço no Nova Betânia, o equipamento retornará ao Rincão, o tempo estimado é de 45 dias. Que atenderá a Zona Leste da cidade. A Companhia também está em fase de licitação de um novo poço para Mossoró.

NOVA ADUTORA

As obras da Adutora Apodi-Mossoró, que trarão a segurança hídrica para Mossoró, estão em andamento. Os investimentos no abastecimento na capital do Semiárido superam os R$ 200 milhões.

PREFEITURA

A Caern tem trabalhado em parceria com a Prefeitura Municipal de Mossoró. Na próxima quarta-feira (31) haverá uma reunião de alinhamento, sempre prezando pelo atendimento pleno da população.

CANAIS DE ATENDIMENTO

A população tem acesso 24h aos canais de atendimento da Companhia. A orientação é que situações prolongadas de desabastecimento sejam registradas através dos canais oficiais para análise e providências. Os canais são: Teleatendimento 115, App Caern Mobile, Agência Virtual em Caern.com.br ou pelo WhatsApp 84 98118-8400.